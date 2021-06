Toro scatenato, Martin Scorsese spiega a DiCaprio: "Pensavo che sarebbe stato il mio ultimo film"

Il regista di Toro Scatenato, Martin Scorsese. ha chiacchierato con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio in merito al suo film: 'Credevo sarebbe stato l'ultimo e non non me ne importava'.

L'ultima edizione del Tribeca Film Festival ha riunito in modalità virtuale tre giganti del mondo del cinema. Martin Scorsese e Robert De Niro, rispettivamente regista e interprete di Toro Scatenato, hanno conversato con Leonardo DiCaprio sulla carriera del regista e, in modo particolare, si sono soffermati sulla sua esperienza nel film.

Nel 1980, Martin Scorsese ha diretto Toro scatenato, il film da tutti ritenuti come una sorta di spartiacque della sua carriera. Il regista ha definito il suo progetto come: "Il culmine di tutto ciò che desiderassi fare". Eppure, girare Toro scatenato è stato davvero complesso e Scorsese ha continuato in questo modo: "Tutti quanti pensavano che sarebbe stato il mio ultimo film e, sinceramente, non me ne curavo più di tanto". La conversazione tra Martin Scorsese e Robert De Niro è stata guidata da Leonardo DiCaprio, in qualità di intervistatore. Il video è stato registrato prima dell'inizio delle riprese di Killers of the Flower Moon, che vedrà il trio collaborare.

Robert De Niro in Toro scatenato

Dopo Toro scatenato e, in modo particolare, I cancelli del cielo di Michael Cimino, il volto del cinema statunitense sarebbe cambiato e, a detta di Robert De Niro, si sarebbe inchinato al verbo del denaro. Secondo Martin Scorsese, scegliere De Niro nel ruolo del protagonista è stato totalmente naturale: "De Niro era l'unica scelta possibile. Lui conosce bene quel mondo di cui stavamo scrivendo, conosce i nomi, il comportamento, i vestiti che portano, le calde strade di luoghi del genere".

Ad aver proposto Toro scatenato a Scorsese è stato proprio De Niro nel 1978, quando lo stato di salute del regista americano versava in pessime condizioni a causa dell'abuso di alcool e droga. Tra l'altro, da giovane asmatico, Scorsese non era sicuro di essere in grado di curare la regia di un film sul mondo del pugilato. Ritirati a St. Marteen dopo un lungo ricovero in ospedale per Scorsese, la coppia ha lavorato a lungo sul trattamento della sceneggiatura in un luogo privo di vizi e possibilità ricreative. In seguito, De Niro si è dedicato a un tour gastronomico tra Italia e Francia per aumentare il suo peso e, come riportato da The Guardian, nel corso del processo di montaggio del film, la crew ha ricevuto le visite da parte di Sergio Leone, Nagisa Oshima, Sam Fuller, Werner Herzog, Jean-Luc Godard, John Cassavetes, Peter Falk, Ben Gazzara e Gena Rowlands.

Toro scatenato è estremamente legato all'agonia personale di Martin Scorsese, che lo ha trasformato in una questione di vita e di morte: "L'ho diretto come se fosse l'ultima attività della mia vita. Si tratta di una sorta di suicidio. Non mi importava realizzare altri progetti. Per certi versi, Toro scatenato mi ha stremato perché, per me, è stato come imparare di nuovo a vivere".