Torino Film Festival 2025: trionfa The Garden of Earthly Delights, tutti i premi del 43° TFF

Il lungometraggio di Morgan Knibbe si è aggiudicato il premio al miglior film della kermesse cinematografica piemontese.

Si conclude questa sera l'edizione numero 43 del Torino Film Festival con la cerimonia di premiazione e nel frattempo è stato annunciato il lungometraggio che si è aggiudicato il premio al miglior film.

Vince l'edizione di quest'anno The Garden of Earthly Delights di Morgan Knibbe, che si aggiudica un risconoscimento di 20.000 euro. La vittoria è stata decretata dalla giuria dei lungometraggi guidata da Ippolita di Majo, e composta da Lolita Chammah, Wannes Destoop, Sergei Loznitsa e Giona Nazzaro.

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

La giuria ha annunciato i seguenti riconoscimenti:

Miglior Film (20.000 euro): The Garden of Earthly Delights di Morgan Knibbe

Premio Speciale della Giuria (7.000 euro): Ida Who Sang So Badly Even the Dead Rose Up and Joined Her in Song di Ester Ivakič

Miglior Sceneggiatura: Ailleurs la Nuit di Marianne Métivier

Migliori Interpretazioni: Sadie Scott (FUCKTOYS) e Maria Wróbel (Que Ma Volonté Soit Faite)

CONCORSO DOCUMENTARI

Il gruppo di valutazione, presieduto da Giovanna Gagliardo, con Orkhan Aghazadeh e i fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio, ha decretato:

Miglior Documentario (10.000 euro): Seeds di Brittany Shyne

Motivazione: il film utilizza immagini di grande forza per raccontare il quotidiano di una comunità costretta a confrontarsi con l'ipocrisia delle istituzioni

Premio Speciale della Giuria: Coexistence, My Ass! di Amber Fares

Motivazione: dimostra come l'ironia possa diventare chiave narrativa per affrontare la complessità di una tragedia.

Menzione Speciale: Bobò di Pippo Delbono

Motivazione: un riconoscimento alla "saggezza nella follia" che emerge dall'opera

CONCORSO CORTOMETRAGGI

La giuria, formata da Lina Sastri, Paolo Maria Spina e Sergio Toffetti, ha proclamato:

Miglior Corto (3.000 euro): What Have You Done, Zarina? di Camila Sagyntkan

Motivazione: con coraggio e delicatezza, la regista racconta la storia di una quindicenne rimasta incinta dopo una violenza, intrecciando il suo dramma con le dinamiche oppressive della famiglia patriarcale e della comunità. Intensa l'interpretazione di Yenlik Kozike.

Premio Speciale della Giuria: 175 di Sepehr Nosrati

Motivazione: attraverso una regia dinamica e incisiva, porta in primo piano le contraddizioni dell'immigrazione, tema cardine per la politica europea.

Menzione Speciale: Fin di Ward Kayyal

Motivazione: racconta con grande sintesi emotiva il conflitto tra quotidianità e guerra vissuto dal popolo palestinese.

PREMIO FIPRESCI

I critici Igor Angjelkov, Chiara Spagnoli Gabardi e Paul Risker hanno assegnato il riconoscimento internazionale FIPRESCI a:

The Anatomy of the Horses di Daniel Vidal Toche

Motivazione: il film riflette sulla natura della rivoluzione, vista come un moto destinato a fallire nonostante sangue e azione. L'opera esplora la cultura indigena attraverso un realismo magico che richiama l'eredità di Eadweard Muybridge, trasformandosi in poesia visiva che sfida il tempo e ribadisce come ciò che l'uomo imprigiona possa essere più libero di lui.