Torino 2021: Una Squadra, la docuserie di Domenico Procacci sull'Italia del tennis del 1976 in anteprima

Una squadra, docuserie scritta da Domenico Procacci, Lucio Biancatelli e Sandro Veronesi e prodotta da Fandango, verrà presentata in anteprima al 39º Torino Film Festival 2021 con uno speciale della durata di 74 minuti.

Una squadra, diretta da Procacci, racconta la storia della nazionale italiana di tennis che ha vinto la Coppa Davis nel '76 e che negli anni successivi ha raggiunto la finale altre tre volte. Un gruppo eterogeneo, composto da personalità fortissime, con rapporti a volte molto difficili, ma, in quegli anni, la squadra più forte del mondo.

Domenica 28 novembre in occasione del Torino Film Festival ci sarà la clamorosa reunion della squadra. Al termine della proiezione ufficiale prevista alle ore 17.00 all'UCI Cinemas Torino Lingotto, Neri Marcorè condurrà un incontro con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli.

Una squadra. Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli nel 1976

Il direttore artistico del Torino Film Festival Stefano Francia di Celle dichiara: "Il cinema che riscrive la storia: cinque punti di vista per raccontare eventi che hanno infiammato l'Italia. Emozioni, sorprese, entusiasmi e acrimonie si intrecciano sapientemente a preziosi materiali d'archivio per dare vita sullo schermo a una verità viva e cangiante. Il TFF fa il tifo per l'opera prima da regista di un protagonista del cinema italiano".

"È stata una pagina importante della nostra storia e in questi giorni a Torino il tennis torna protagonista con le ATP Finals e la Coppa Davis" sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. "Passato e presente si incontrano idealmente sullo schermo cinematografico e in campo, dando agli spettatori quelle emozioni che solo i grandi eventi sanno dare."

Questa la sinossi di Una squadra: Gli anni di cui parliamo vanno dal 1976 al 1980. Lo sport è il tennis. Siamo in Italia e il trofeo per cui si combatte è la Coppa Davis. La squadra è formata da quattro giocatori: Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli. In quei cinque anni raggiungono la finale quattro volte, vincendo solo una volta: nel '76 contro il Cile. Intorno a quella finale si crea un vero e proprio caso politico, con enormi polemiche sull'opportunità di andare a giocare con i colori dell'Italia nel Cile del dittatore Pinochet. Le finali raggiunte ma poi perse sono nel '77 contro l'Australia, nel '79 contro gli USA e nel '80 contro la Cecoslovacchia. Nelle prime due edizioni, '76 e '77, la squadra ha come capitano non giocatore una leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, ritiratosi dall'attività agonistica solo da pochi anni. Pietrangeli, da giocatore a sua volta finalista nel 1960 e 1961, verrà esonerato dalla sua stessa squadra dopo la sconfitta del '77 in Australia. È lui il quinto protagonista della nostra storia.