Torino 2020: annunciate novità, 6 masterclass e una giuria tutta al femminile

Rivoluzione nel Torino Film Festival 2020 che assume una duplice forma, fisica e virtuale, per contrastare l'emergenza; tra le novità sei masterclass, una giuria tutta al femminile e l'anteprima di The Truffle Hunters.

Il Torino Film Festival 2020 cala i primi anni nella manica presentando le sei masterclass e annunciando una giuria tutta al femminile. Il festival si presenta rinnovata sia nella struttura che nella fruizione: per la prima volta, alla presenza in sala si affiancherà un programma online.

Grazie a una sala virtuale di 500 posti, realizzata in collaborazione con MyMovies, sarà infatti possibile vedere tutti i film in concorso. Saranno inoltre disponibili online le masterclass, le conferenze stampa, numerosi contributi video inediti, le attività didattiche e alcuni incontri in via di definizione.

"Siamo consapevoli che si tratta di un grande cambiamento - afferma Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema -, che però tiene il passo con i tempi. Il cinema nasce per essere fruito in sala, è quello il suo posto, ma le nuove tecnologie ci permettono di arrivare ovunque, moltiplicando la forza comunicativa della settima arte. È con questo spirito che il TFF sbarca online, senza rinunciare alle sue origini, quando si chiamava ancora Cinema Giovani, trattando molti temi tra cui giustizia sociale e inclusione, visti attraverso l'occhio creativo di giovani cineasti".

Per conoscere i 12 titoli che andranno a comporre il concorso di questa edizione, e il resto del programma, dovremo attende fine ottobre, ma è stato già anticipato che la giuria sarà composta da sole donne per dare un segnale sulla tema della varietà e diversità.

Uno degli eventi speciali di questa edizione del TFF è l'anteprima italiana del film The Truffle Hunters, il docufilm diretto e prodotto da Michael Dweck e Gregory Kershaw, con la produzione esecutiva di Luca Guadagnino e la sua Frenesy Film Company. Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival il 30 gennaio 2020, il film racconta la vita di alcuni anziani cercatori del tartufo d'Alba, dei loro rituali, del loro rapporto con i cani e con il territorio. Il film verrà distribuito in Italia da Sony Pictures.

LE MASTERCLASS

Sono sei le masterclass confermate del 38° Torino Film Festival, una serie di incontri con i grandi protagonisti e autori del cinema contemporaneo internazionale, una chiacchierata in libertà che non si limita ad una lezione di cinema ma che va oltre, mettendo in luce particolarità meno conosciute dei protagonisti.