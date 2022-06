Top Gun: Maverick, Val Kilmer condivide un dolce ricordo su Tom Cruise

Val Kilmer ha scelto Instagram per condividere un dolce ricordo relativo al suo co-protagonista di Top Gun: Maverick, Tom Cruise, che l'attore ha definito un 'compagno d'ala'.

Il personaggio interpretato da Tom Cruise, Pete "Maverick" Mitchell, non è stato l'unico volto familiare a tornare in Top Gun: Maverick: il sequel, arrivato 36 anni dopo la pellicola originale, ha visto anche il ritorno di Val Kilmer nei panni di Tom "Iceman" Kazansky, il quale ha recentemente reso omaggio alla sua co-star.

Dopo il successo ottenuto dal legacysequel, Kilmer ha condiviso un dolce omaggio relativo alla sua reunion con Cruise. Il post su Instagram di Val, che recita "ero il tuo compagno d'ala 36 anni fa e lo sono ancora oggi", fa riferimento al fatto che i loro personaggi erano due "nemici" nel film del 1986, quando si sono incontrati per la prima volta, e adesso, dopo dei decenni, sono praticamente diventati fratelli.

Quando è arrivato il momento di dare inizio alla produzione di Maverick, Tom Cruise ha fatto di tutto per far si che Kilmer avesse un cameo, proprio come aveva fatto con il suo co-protagonista nel primo film, e il regista Joseph Kosinski ha dichiarato ad aprile che la scena tra i due è stata "un momento davvero speciale".

Anche se Val Kilmer non ha avuto molto tempo sullo schermo in Top Gun: Maverick, la presenza di Iceman si sente comunque durante l'intero film e il suo cameo ha indubbiamente arricchito la storyline della pellicola, che è appena diventata il film con il maggior incasso del 2022 a livello nazionale.