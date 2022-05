Top Gun: Maverick, i Twenty-One Pilots sono stati "licenziati" da Tom Cruise che ha scelto Lady Gaga

Il frontman dei Twenty-One Pilots ha dichiarato che Tom Cruise non ha apprezzato il sound della band preferendo Lady Gaga per la colonna sonora di Top Gun: Maverick.

La colonna sonora di Top Gun: Maverick è al centro di una polemica online dopo che Tyler Joseph, cantante dei Twenty-One Pilots, ha svelato che Tom Cruise ha licenziato la band.

Il gruppo doveva infatti comporre il brano musicale del film prodotto dalla Paramount, ma la star sembra non abbia apprezzato quanto avevano proposto.

Joseph, intervistato da KROQ, ha spiegato che erano stati contattati dai produttori di Top Gun: Maverick per dare il loro contributo alla colonna sonora del film.

L'artista ha però spiegato: "Stavo lavorando con la persona che si occupava delle musiche del nuovo film di Top Gun e stavo scrivendo una nuova canzone per loro, e poi penso che Tom Cruise sia intervenuto e abbia licenziato tutti".

Tyler ha aggiunto: "Avete visto quella nuova cosa di Top Gun che ha in uscita? Il trailer è stato distribuito da tempo, una cosa tipo tre anni e ci sono stati vari spostamenti, e io facevo parte del progetto, poi sono andati avanti senza di noi".

Il cantante ha raccontato: "Mi avevano coinvolto piuttosto presto facendomi vedere parti del film e e dicendomi cosa stavano cercando e cose simili. Poi mi è stato detto che c'è stato un cambiamento radicale". Lady Gaga è infatti stata coinvolta, mentre le musiche sono state composte da Hans Zimmer, Lorne Balfe e Harold Faltermeyer.

Tom Cruise ha lodato la canzone Hold My Hand, di cui è stato svelato il video pochi giorni fa, dichiarando che è diventato il "battito cardiaco" del film.