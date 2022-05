Top Gun: Maverick, Miles Teller e l'incontro con il principe William, ecco l'esilarante racconto

Miles Teller, star di Top Gun: Maverick, sembra sia rimasto conquistato dal principe William durante la première che si è svolta a Londra.

Il primo a rivelare la divertente situazione è stato Jon Hamm durante un'apparizione al talk show di Jimmy Fallon, ma a quanto pare tutti si sono accorti del divertente momento.

Jon Hamm, durante la promozione di Top Gun: Maverick ha raccontato parlato dell'evento londinese spiegando: "Miles Teller ha perso un po' il controllo per colpa degli occhi del principe William. Mi ricordo che sono andato da lui dopo che abbiamo incontrato i reali e ha detto 'Sono così blu, mi sono perso nei suoi occhi'. Gli ho risposto 'Okay, non penso avessimo il permesso di guardarlo negli occhi, ma va bene'. Ti inchini e vai avanti".

L'attore ha quindi aggiunto: "Ho chiesto 'Gli hai detto che ti sei innamorato e ti sei perso nei suoi occhi?'. Miles mi ha risposto 'Penso. Non lo so. Ho perso la testa'". Fallon ha trovato una foto del momento e l'espressione del Duca di Cambridge è assolutamente esilarante.

Il motivo potrebbe esseere legato a quello che è successo. Jay Ellis era infatti più vicino al collega in quel momento.

L'attore ha raccontato che non aveva la più pallida idea delle regole che dovevano seguire e tutti avevano delle idee diverse mentre Jerry Bruckheimer e Tom Cruise li presentavano ai reali. Jay ha ricordato: "Eravamo tutti spaventati perché c'è un protocollo da seguire e tutti avevano sentito dire cose diverse: inchinati, non inchinarti, stringi la mano, non stringere la mano, guardali negli occhi, non guardarli negli occhi, non fare domande, falli parlare per primi...".

Nessuno aveva dato al cast delle istruzioni precise e ognuno aveva idee diverse. Tom Cruise, inoltre, era dietro il Duca e la Duchessa di Cambridge all'altezza dello sguardo dei suoi colleghi: "Sembrava un padre che sa che stai per dire qualcosa che lo imbarezzerà".

Ellis ha così raccontato che il principe William ha iniziato a parlare di elicotteri e lui ha finto di sapere di cosa stesse parlando perché non sapeva come reagire. Alla fine della fila c'era Miles Teller: "Lui è il più cool di tutti noi, interpreta Rooster nel film. E il principe William arriva da lui e Miles dice 'I tuoi occhi sono così blu. Sono come un oceano'. Il Principe William ha reagito sorpreso dicendo 'Grazie'. Voglio dire, che altro puoi rispondere! E quelle sono le uniche parole che ha rivolto al principe William!".

Jay ha poi rivelato che William e Kate sono rimasti a vedere il film e hanno potuto vedere che si sono commossi durante la visione.