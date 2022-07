Top Gun: Maverick: Miles Teller, Glen Powell e il regista parlano della lunga attesa causata dal Covid

Top Gun: Maverick è stato un enorme successo, incassando 1,25 miliardi di dollari al botteghino, tuttavia Miles Teller, Glenn Powell, il regista della pellicola e tutte le altre persone coinvolte hanno dovuto attendere anni prima che l'attesissimo sequel arrivasse nelle sale cinematografiche.

Durante il CinemaCon, all'inizio di quest'anno, Joseph Kosinski ha descritto l'esperienza utilizzando le seguenti parole: "È stato surreale. Sono passati due anni da quando abbiamo finito il film. Vorrei che tutti coloro che hanno lavorato al progetto potessero essere qui a guardarlo con un pubblico perché è stata un'esperienza davvero speciale da vivere con 3.000 persone. È stato davvero unico."

A questo proposito Miles Teller ha dichiarato: "Avevo già girato molti film, quindi non avevo bisogno di questo per assicurarmi un lavoro futuro. Ma per alcuni degli altri interpreti sai... è stato molto importante per loro. I fan sono stati fantastici, hanno aspettato e io non vedevo l'ora che lo vedessero perché il film è davvero una bomba."

Infine, Glen Powell ha aggiunto: "Voglio dire, sì, è un po' un peccato quando devi aspettare che la tua carriera inizi. È un grande segreto, questa cosa incredibile che non puoi mostrare a nessuno. Ma è davvero una bella sensazione sapere di essere seduto su un biglietto vincente, sapere che stai lavorando con i migliori attori e registi."