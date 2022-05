Top Gun: Maverick: Jennifer Connelly parla della scena di sesso con Tom Cruise

Jennifer Connelly ha parlato per la prima volta in assoluto della sua scena di sesso con Tom Cruise, presente in Top Gun: Maverick, durante un'intervista pubblicata da Variety.

Nel ruolo di una mamma single, Jennifer Connelly apre nuovi orizzonti a Top Gun: Maverick e, durante una recente intervista pubblicata da Variety, la star si è aperta a proposito della scena di sesso che ha dovuto girare con Tom Cruise: una delle rare sequenze hot in cui l'attore è comparso negli ultimi anni.

"Ci siamo concentrati sull'intimità di come i due personaggi si inseriscono nella vita l'uno dell'altra", ha esordito la Connelly. "Penso che abbiano una relazione molto tenera e credo che il modo in cui lei lo capisce sia molto speciale per entrambi."

"Condividono un momento a letto, un momento molto bello che ci dice molto a proposito della loro relazione, tanto quanto la scena che ne è il preambolo. C'è chiaramente qualcosa di irrisolto tra di loro e lei lo affronta con umorismo e giocosità. Mi sento come se fosse una persona positiva che si sta muovendo verso la felicità", ha continuato l'attrice.

"Non avevo mai incontrato Tom Cruise. È così eccezionale. Passando del tempo con lui, capisci come sia riuscito a diventare una tale star del cinema. Per me era chiaro cosa significasse il franchise per lui, quindi sono stata molto reverenziale nei suoi confronti e verso il produttore Jerry Bruckheimer", ha concluso Jennifer Connelly.