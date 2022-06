Top Gun: Maverick, Glen Powell: "Mi sono abbuffato dopo aver girato la scena a torso nudo"

Glen Powell si è abbuffato dopo la scena a torso nudo e ha rivelato che in seguito il regista di Top Gun: Maverick ha dato a lui e al resto del cast delle 'cattive notizie'.

Avere l'aspetto fisico di un Dio greco per le riprese di Top Gun: Maverick è più difficile di quanto si pensi: Glen Powell ha rivelato che, dopo aver filmato la scena a torso nudo sulla spiaggia, lui e il resto del cast sono immediatamente corsi ad ingozzarsi per poi ricevere delle cattive notizie.

La star emergente ha raccontato com'è stato girare la scena della spiaggia durante un'intervista andata in onda su USA Today: Powell ha ricordato che il giorno prima lui e i suoi co-protagonisti si sono allenati per ore in palestra e hanno mangiato un sacco di proteine.

Dopo le riprese della sequenza, il cast si è dato alla pazza gioia e tutti si sono abbuffati dopo mesi di diete restrittive e allenamenti rigorosi. Sfortunatamente, questo meraviglioso senso di sollievo è durato poco a causa delle cattive notizie che sono state loro comunicate poche ore dopo.

"Più tardi quella stessa sera abbiamo ricevuto una chiamata, furono queste le parole del regista: 'Abbiamo catturato l'atmosfera, ma abbiamo bisogno di più materiale. Dovremo riprendere la sequenza tra un paio di settimane.' Ci stavamo abbuffando proprio in quel momento e non ci siamo fermati... abbiamo fatto fuori più crocchette di patate di quante ne abbia mai mangiate un essere umano", ha raccontato Glen Powell.