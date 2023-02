Top Gun: Maverick è il film migliore del 2022 secondo Rotten Tomatoes

Top Gun: Maverick è stato eletto da Rotten Tomatoes il Miglior Film del 2022. Il sequel con star Tom Cruise ha infatti messo d'accordo la critica e il pubblico, ottenendo le migliori percentuali tra i titoli usciti nello scorso anno.

Il primato conquistato da Top Gun: Maverick è stato ottenuto grazie al 96% di recensioni positive da parte della critica, con ben 464 recensioni, e l'ottimo 99% di pareri positivi da parte del pubblico.

Il film diretto da Joseph Kosinski era riuscito a ottenere la valutazione A+ per CinemaScore e, poche settimane fa, ha ricevuto sei nomination agli Oscar.

La lista dei migliori film del 2022, secondo RottenTomatoes, comprende anche Gli spiriti dell'Isola (97% di opinioni positive da parte della critica), Everything Everywhere All at Once (95%), Guillermo del Toro's Pinocchio (97%), Red (95%), La scelta di Anne (99%), The Batman (85%), Fire of Love (98%), Marcel the Shell (99%) e Till (98%).

Perché il successo di Top Gun: Maverick è (anche) merito di Tony Scott

Nel film, dopo oltre 30 anni di servizio tra i migliori aviatori della Marina, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) si trova nel posto giusto, mentre si spinge oltre i propri limiti come coraggioso pilota collaudatore, schivando l'avanzamento di grado che lo metterebbe in punizione. Quando si ritrova ad addestrare un distaccamento di diplomati di Top Gun per una missione specializzata come quella che nessun pilota vivente ha mai visto, Maverick incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster", figlio del defunto amico di Maverick e ufficiale addetto alle intercettazioni radar tenente Nick Bradshaw, detto "Goose".

Di fronte a un futuro incerto e ai fantasmi del suo passato, Maverick è costretto a confrontarsi con le sue paure più profonde, in una missione che richiede l'estremo sacrificio di coloro che saranno scelti per guidarla.