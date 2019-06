Too Old to Die Young: su Amazon Prime Video in streaming da oggi!

Arriva oggi su Amazon Prime Video Too Old to Die Young, la serie tv diretta da Nicolas Winding Refn ambientata in una Los Angeles mai così violenta.

Too Old to Die Young arriva oggi su Amazon Prime Video, dopo aver fatto il suo debutto trionfale durante l'ultimo Festival di Cannes. Composta da 10 episodi, la prima - e quasi certamente unica - stagione ha una durata record di circa 13 ore (ogni puntata dura più o meno 90 minuti).

Nicolas Winding Refn, infatti, come ha dichiarato in qualunque intervista a riguardo, ha concepito Too Old to Die Young come un unico flusso di eventi non assimilabile alla struttura episodica delle serie tv convenzionali. Operazione che ha potuto realizzare solo grazie alla grande libertà creativa concessagli da Amazon, che ha avuto fiducia nel progetto fin dal primo istante: "Quando Amazon ha distribuito The Neon Demon mi ha detto che qualsiasi sarebbe stato il mio progetto successivo l'avrebbero prodotto. Gli ho proposto la serie e hanno detto subito di sì". Il suo show oscuro e controverso (qui la nostra recensione di Too Old to Die Young) non sarebbe mai esistito senza Amazon, dunque, e senza lo streaming, che, nelle parole di Refn, offre una maggiore libertà di visione e dunque di narrazione: "Lo streaming è il futuro [...] Mi piace la libertà dello streaming di saltare da un'informazione all'altra. Gli Studios si stanno già preparando per l'era dello streaming: non sono in contrasto, è semplicemente un universo alternativo [...] Quando faccio un film ho delle restrizioni necessarie, che forse fanno anche bene dal punto di vista creativo, ma grazie allo streaming non ho freni".

Too Old To Die Young racconta la storia di Martin (Miles Teller), poliziotto in carriera, e Jesus (Augusto Aguilera), boss della droga. Entrambi operano nella parte più pericolosa della San Fernando Valley e le loro strade sono destinate a incrociarsi. Quando Jesus diventa un personaggio di spicco all'interno dell'impero del crimine gestito dalla sua famiglia, Martin è impegnato nella caccia a qualunque criminale di Los Angeles. Fino a quando una tragedia li coinvolgerà entrambi.

Nel cast ci saranno Miles Teller, Jena Malone, Nell Tiger Free, Billy Baldwin, John Hawkes, Celestiono Cornielle, Babs Olusanmokun, Alexander Gomez e Callie Hernandez.