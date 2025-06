Too much: una giovane va nel Regno Unito per cambiare vita nel trailer della serie di Lena Dunham

Il 10 luglio arriverà sugli schermi di Netflix la nuova serie Too Much, scritta e diretta da Lena Dunham, e online è stato condiviso il trailer.

Bisognerà attendere luglio prima di vedere su Netflix la serie Too Much, il nuovo progetto creato da Lena Dunham. Il trailer, nell'attesa, svela la trama e le prestigiose guest star che appariranno negli episodi, tra cui anche Andrew Scott e Kit Harington.

Cosa racconta Too Much

La serie ha come protagonista Megan Stalter nel ruolo di Jessica, una trentenne dipendente dal lavoro di New York che è reduce dalla fine di una storia d'amore, allontanandosi lentamente da tutte le persone che conosce. Quando tutto in città le ricorda il passato, la sua unica soluzione sembra essere quella di accettare un lavoro a Londra, dove pensa vivrà in solitudine come una delle sorelle Bronte.

Quando Megan incontra Felix (Will Sharpe), che sembra destinato a causare non pochi problemi, tra i due si stabilisce una connessione impossibile da ignorare.

Nel trailer si assiste a molte interazioni tra i due protagonisti e alle difficoltà affrontate da Jessica nell'ambientarsi nel Regno Unito, basandosi sulle sue commedie romantiche preferite e su stereotipi e preconcetti.

Ecco il video condiviso da Netflix:

Gli interpreti dello show

Nel cast ci sono anche Michael Zegen, Emily Ratajkowski, Janicza Bravo, Richard E. Grant, Leo Reich, Daisy Bevan, Adele Exarchopoulos, Dean-Charles Chapman, Rita Wilson, Naomi Watts, Prasanna Puwanarajah, Andrew Rannells, Rhea Perlman, Stephen Fry, Kaori Momoi e Adwoa Aboah.

Tra le guest star svelate grazie al trailer ci sono poi Jessica Alba, Rita Ora, Andrew Scott, Kit Harington, e Jennifer Saunders.

Lena Dunham ha co-creato Too Much con Luis Felber, suo marito, ed è coinvolta nel progetto come sceneggiatrice, regista e produttrice.

Nel team della produzione ci sono anche Tim Bevan, Eric Fellner, Michael P. Cohen, Surian Fletcher-Jones, Bruce Eric Kaplan, e Camilla Bray.