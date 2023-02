Too Dead To Die, il produttore di Arrow Marc Guggenheim adatterà la graphic novel per Universal

Uno dei produttori della popolare serie tv Arrow, Marc Guggenheim porterà sullo schermo la graphic novel Too Dead To Die.

Too Dead To Die sarà presto un film targato Universal Pictures. L'autore di Arrow Marc Guggenheim, co-creatore della graphic novel assieme ad Howard Chaykin, si occuperà dell'adattamento dell'opera.

Il produttore e sceneggiatore dell'Arrowverse Marc Guggenheim ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico, ed è uno in cui potrà "giocare in casa".

Guggenheim sarà infatti responsabile dell'adattamento per il grande schermo della graphic novel Too Dead To Die: A Simon Cross Thriller, che nasce proprio per mano sua e del disegnatore Howard Chaykin.

L'opera ha come protagonista una sorta di versione americana di James Bond, Simon Cross.

"Negli anni '80, Simon Cross si godeva una vita di intrighi internazionali in qualità del più grande agente segreto al mondo. Oggi, è un agente in pensione che dive il suo tempo tra il fare la corte alle vedove e riflettendo sulla possibilità che le varie missioni portate a termine in gioventù fossero tanto fini a salvare il mondo quanto a mantenere uno status quo favorevole a chi era già al potere" si legge nella sinossi ufficiale "Entra allora in scena Liberty Nuance, una vecchia fiamma che porta con sé una notizia che gli sconvolgerà la vita: il loro focoso flirt trent'anni addietro aveva dato vita a una figlia, Lily, una brillante geologa ora bersaglio di un tentativo d'omicidio da parte del misterioso leader di una multinazionale. Con una nuova missione da compiere, Cross inizierà ad indagare, e finirà con il prendere parte a una battaglia in giro per il mondo contro una varietà sinistri villain".

"Mi piace descrivere Cross come una superspia che è il più possibile James Bond senza che però mi venga fatta causa [per plagio]. È fondamentalmente la risposta americana a James Bond" raccontava Guggenheim a Dynamic Forces, come riporta Comicbook.

Sarà dunque interessante vedere come procederà la realizzazione del film - la sceneggiatura sarebbe in sviluppo da diverso tempo -, quando arriverà nelle sale e, soprattutto, chi saranno gli interpreti scelti per dare vita ai personaggi.