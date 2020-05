Prophet: Marc Guggenheim scriverà il film tratto dal fumetto di Rob Liefeld

Prophet, il personaggio creato da Rob Liefeld per i fumetti di Image Comics, arriverà sul grande schermo grazie a Marc Guggenheim e Studio 8 che oggi hanno annunciato il progetto.

L'obiettivo sembra quello di creare un nuovo franchise un po' come accaduto con Deadpool, un'altra creazione del fumettista.

Tra le pagine John Prophet è un super-soldato creato grazie alle modifiche al DNA e che è stato posto in un sonno criogenico in vista di future missioni, venendo però risvegliato per errore nel presente, ritrovandosi alle prese con un incarico che non esiste. Il guerriero spietato dovrà quindi alla ricerca della propria umanità.

Rob Liefeld sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Adrian Askarieh, Brookyln Weaver, John Hyde e Terissa Kelton.

Prophet ha debuttato per la prima volta nei racconti di Youngblood e ha poi ottenuto una propria serie nel 1993. Il personaggio dovrebbe inoltre far parte del team X-Force nel lungometraggio scritto diretto da Drew Goddard.

Marc Guggenheim, che scriverà la sceneggiatura, è conosciuto per il suo lavoro in serie come Arrow, Trollhunter e Legends of Tomorrow.