Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone di nuovo insieme per L'abbaglio

Dopo il successo de La stranezza, Roberto Andò torna a dirigere Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone in una nuova storia siciliana.

Squadra che vince non si cambia. Dopo il grande successo de La Stranezza, un vero e proprio fenomeno italiano al botteghino, Roberto Andò torna in Sicilia per girare il suo nuovo film, L'Abbaglio. Nel cast ritroviamo insieme, ancora una volta, Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone.

Le riprese de L'Abbaglio sono in corso a Palermo e in altri luoghi dell'isola: il film è ambientato nel 1860 e si svolge durante l'epopea dei Mille in Sicilia.

Roberto Andò ha scritto la sceneggiatura insieme a Ugo Chiti e Massimo Gaudioso. Il film è una produzione Tramp Limited e Bibi Film con Rai Cinema e Medusa Film in collaborazione con Netflix. Prodotto da Angelo Barbagallo e Attilio De Razza, L'Abbaglio sarà distribuito nelle sale da 01 Distribution.

Oltre a Toni Servillo (Vincenzo Giordano Orsini), Salvo Ficarra (Domenico Tricò), Valentino Picone (Rosario Spitale) e Tommaso Ragno (Giuseppe Garibaldi), nel cast troviamo anche Giulia Andò, Pascal Greggory, Leonardo Maltese, Andrea Gherpelli, Daniele Gonciaruk, Giulia Lazzarini, Vincenzo Pirrotta e Filippo Luna.

L'abbaglio: Ficarra e Picone con le giubbe rosse dei Mille

La Sinossi