Toni Servillo è stato inserito nella lista dei 25 grandi attori del secolo stilata dal New York Times; l'attore, unico italiano, svetta in settima posizione.

Il New York Times ha stilato una lista interattiva dei 25 grandi attori del secolo, includendo il nostro Toni Servillo. L'interprete de Il divo e La grande bellezza spicca in settima posizione.

Toni Servillo in una immagine de La ragazza del lago

Toni Servillo entra nella lista dei 25 grandi attori del ventunesimo secolo pubblicata dal New York Times e riceve le lodi del critico americano A.O. Scott, che scrive:

"Con la sua bella faccia segnata dalle rughe e l'impeccabile eleganza, Servillo evoca una versione più solida del farfallone sociale che Marcello Mastroianni fu ne La dolce vita. Un partecipante-osservatore distaccato, vagamente depresso in uno spettacolo vorticoso di edonismo".

La lista stilata dai critici Manohla Dargis e A.O. Scott vede nelle prime tre posizioni Denzel Washington, Isabelle Hupper e Daniel Day-Lewis. I critici hanno un occhio di riguardo agli attori che si sono cimentati in personaggi LGBTQ+ nella loro carriera viste le lodi riservate a Gael García Bernal (Y Tu Mamá También, Bad Education), Mahershala Ali (Green Book), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), Julianne Moore (The Hours), Saoirse Ronan (Ammonite) e Nicole Kidman (The Hours).

Oltre a Toni Servillo, la lista delle star europee include Catherine Deneuve, Isabelle Huppert e Tilda Swinton. Tra gli attori asiatici troviamo la coreana Kim Min-hee, Zhao Tao e Song Kang Ho, mentre tra gli attori afroamericani oltre al più amato, Denzel Washington, spiccano Rob Morgan, Alfre Woodard, Michael B. Jordan e Viola Davis. Nella lista c'è spazio per il nativo americano Wes Studi, per Oscar Isaac, di origini sudamericane e per il canadese Keanu Reeves.

Toni Servillo ha da poco concluso le riprese di È stata la mano di Dio, nuova collaborazione con Paolo Sorrentino, ed è attualmente impegnato sul set del nuovo film di Leonardo Di Costanzo a fianco del collega Silvio Orlando.