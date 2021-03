Toni Servillo ne Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores

Toni Servillo si prepara a recitare ne Il ritorno di Casanova, nuovo progetto del premio Oscar Gabriele Salvatores che racconterà il sopraggiungere della vecchiaia per il celebre latin lover.

La ragazza nella nebbia: Toni Servillo in un momento del film

Variety annuncia la notizia specificando che Il ritorno di Casanova, basato sul romanzo omonimo dell'austriaco Arthur Schnitzler in cui il celebre amante non accetta l'arrivo dell'età avanzata, sarà scritto da Gabriele Gabriele Salvatores con Umberto Contarello e Sara Mosetti.

Nel film si intrecceranno due diversi fili narrativi: in uno l'anziano Casanova viene ospitato da un amico nella campagna veneta dove una degli ospiti è una proto-femminista di nome Marcolina che ha una relazione con un giovane soldato di nome Lorenzo. Per via di un debito di gioco, Marcolina finisce nel letto con Casanova divenendo causa di un duello tra lui e Lorenzo. La seconda storia coinvolge un importante regista italiano, anche lui sessantenne, interpretato da Toni Servillo, che mentre è impegnato nelle riprese de Il ritorno di Casanova si innamora e mette incinta una giovane donna che non ha niente a che vedere col mondo del cinema.

Salvatores ha anticipato a Variety di voler girare la parte di film ambientata nel presente in bianco e nero mentre la parte ambientata nel 18° secolo sarà a colori. Al momento Toni Servillo è l'unico nome coinvolto nel progetto.

Il ritorno di Casanova, che ha un budget di 7 milioni di euro, verrà girato a Venezia a settembre. Il film è co-prodotto da Marco Cohen, Fabrizio Donvito, Benedetto Habib e Daniel Campos Pavoncelli con la loro Indiana Produzioni, con RAI Cinema e il supporto della Regione Veneto.