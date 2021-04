Tommaso Zorzi, compleanno tra gli auguri in diretta di Ilary Blasi e il giallo dell'uomo in mutande

Quello di Tommaso Zorzi, che oggi compie 26 anni, è un compleanno speciale, tra gli auguri in diretta di Ilari Blasy su Canale 5 e un misterioso uomo in mutande apparso nel suo video stamattina.

Un compleanno speciale per Tommaso Zorzi che, per i suoi 26 anni, è stato festeggiato in diretta da Ilary Blasi ma ha anche animato il suo fandom con il giallo dell'uomo in mutande apparso stamattina in un suo video da casa.

Momento d'oro per Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 che è diventato opinionista del L'isola dei famosi e da due settimane ha l'onore di essere ospite fisso dello storico Maurizio Costanzo show, dove cura anche una breve rassegna stampa 'stramba'.

Ieri Tommaso era in studio per la diretta de L'isola dei famosi e ha ricevuto gli auguri di compleanno da Ilary Blasi, come potete vedere in questo video. In studio c'erano anche la madre di Zorzi e la sorella Gaia che durante il nero pubblicitario sono corse ad abbracciarlo. Poco dopo lo studio ha intonato la classica canzone di auguri, con Zorzi direttore d'orchestra. Scene mostrate dallo stesso Tommaso nelle Instagram stories.

Questa mattina l'influencer ha mostrato ai suoi follower i tantissimi regali che sono arrivati a casa ma in uno di questi video, sullo sfondo, in molti hanno notato un ragazzo in mutande. Qualcuno ha pensato che potesse essere una nuova fiamma di Zorzi, ma in pochi secondi l'identità del'uomo misterioso è stata svelata: la persona apparsa nel video è Stefano Miele, uno dei migliori amici di Tommaso.

A Zorzi, che sabato insieme a Elettra Lamboghini sarà ospite di Verissmo, sono arrivati anche gli auguri di molti dei suoi ex coinquilini come Francesco Oppini, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, ma anche da persone del mondo dello spettacolo come Alba Parietti e Sonia Brugi. A fare gli auguri a Tommaso non potevano mancare i suoi tantissimi follower di Instagram e del #tzvip, gli instancabili fan di Twitter che da ieri sera sono stati capaci di mandare in tendenza #tommasozorzi, #tzturns26 e #tzday.