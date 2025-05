Tommaso Zorzi, perchè è finita con l'ultima fiamma? "È un periodo in cui odio profondamente gli uomini"

Soltanto qualche settimana fa, il settimanale Chi ha pubblicato delle foto di Tommaso Zorzi in compagnia di un ragazzo. Il magazine avrebbe anche immortalato un bacio tra Zorzi e questo ragazzo misterioso, nonostante lo stesso pochi giorni prima ospite nel format di Alfonso Signorini avesse confessato di essere single.

Dopo qualche giorno, ad ogni modo, le foto di Tommaso e di questo "belloccio" sono scomparse sia dai profili social del giornale che dal sito ufficiale. Il giovane pare fosse un designer, anche se alcuni riferiscono che potrebbe lavorare nel mondo della moda.

Tommaso Zorzi e l'ultima disavventura in amore, cosa è accaduto?

Il flirt tra i due sarebbe durato davvero pochissimo. A parlare in questi giorni è stato Alberto Dandolo, il quale sul settimanale Oggi ha rivelato anche quello che sarebbe stato il motivo della rottura. Dandolo ha riferito che questo amore sarebbe durato "giusto il tempo di una cover". Il giornalista riferito che Tommaso è stato paparazzato in centro a Milano mentre baciava questo misterioso ragazzo, ma dopo che gli scatti sono stati pubblicati, Zorzi sarebbe stato contattato dal vero compagno del designer, il quale ha detto: "Quello è il mio fidanzato".

"Posso dirvi che chi ha contattato l'influencer è un personaggio molto famoso nel mondo della moda. Di chi si tratta? Ah saperlo...". Queste le parole di Dandolo che avrebbe così spiegato anche il motivo per cui effettivamente poi quelle foto sono state cancellate.

Zorzi qualche giorno dopo l'accaduto ha rilasciato un'intervista a FanPage, raccontando una storia molto simile a quella raccontata da Dandolo. Nel corso della stessa intervista, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP ha parlato della sua vita privata, dell'aspetto sentimentale, definendosi sfortunato.

"Se la sfortuna in amore mi perseguita? Non lo credo, i fatti lo dimostrano. Mi succedono cose curiose e strane. Tipo? Per esempio mi è capitato di stare tanto tempo con una persona e poi ricevere una telefonata in cui mi viene detto 'il ragazzo con cui stai è il mio fidanzato da un anno'. Non vado a cercarmele, mi capitano costantemente situazioni in cui poi, tipo il gioco dell'oca, mi ritrovo alla casella uno e devo ricominciare tutto da capo. È un periodo in cui odio profondamente gli uomini e cerco di proteggermi il più possibile. Appena noto un segnale che può portare la mia relazione a essere tossica, scappo". Insomma, la versione di Dandolo combacerebbe con il racconto di Zorzi, che ad oggi risulta essere davvero single.