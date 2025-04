Tommaso Zorzi: il vincitore del GF Vip 5 ha un nuovo fidanzato, ecco le foto

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e attualmente giudice di Cortesie per gli ospiti su Real Time, sembra aver ritrovato l'amore. Dopo la fine della relazione con Tommaso Stanziani, durata circa un anno, il cuore dell'influencer milanese pare battere di nuovo per qualcuno di speciale.

Tommaso: passeggiate, baci e sguardi complici

Nonostante Zorzi abbia scelto per ora di non parlare pubblicamente della sua nuova frequentazione, il settimanale Chi ha svelato l'identità del presunto nuovo fidanzato. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha paparazzato Tommaso insieme a un giovane uomo durante una passeggiata per le vie di Milano, in compagnia del suo adorato bassotto Gilda.

Secondo quanto riportato, il nuovo amore di Zorzi sarebbe Andrea Consalvo, designer della nota maison Miu Miu. Nelle foto pubblicate da Chi i due appaiono affiatati: camminano fianco a fianco, condividono momenti di complicità e, in uno scatto particolarmente tenero, si scambiano anche un bacio*, suggellando così la loro intesa.

Tommaso e Andrea fotografati da Chi

Curiosamente, pochi giorni prima dell'uscita delle foto, Zorzi aveva dichiarato ad Alfonso Signorini di non essere impegnato sentimentalmente. Con il suo consueto tono ironico, aveva affermato: "Io nel DM di Instagram tiro su una roba... faccio proprio pesca a strascico. Ho 30 anni, ma non mi butto mica via", lasciando intendere tutt'altro.

Il terzo libro di Zorzi

L'ex gieffino continua a essere un personaggio poliedrico e dinamico. Oltre ai suoi impegni televisivi e mondani, ha da poco pubblicato il suo terzo romanzo, Divina, dopo il successo dei precedenti titoli Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri e Parole per noi due. Un traguardo importante per il giovane autore.

Divina viene descritto come un'opera brillante, capace di coniugare ironia e profondità. La narrazione alterna le voci della Marchesa e di Tommaso, esplorando il dualismo tra immagine e autenticità, tra ciò che si mostra al mondo e ciò che si cela nel proprio intimo. Un romanzo che riflette anche la complessità emotiva dell'autore.

Con questo nuovo amore e un romanzo fresco di stampa, Tommaso Zorzi sembra vivere una stagione di rinascita personale e professionale. Tra emozioni ritrovate e progetti in continua evoluzione, il suo percorso continua a sorprenderci e ad affascinare il pubblico che da sempre lo segue con affetto.