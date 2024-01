Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna disponibile da oggi su Prime Video: concorrenti e anticipazioni

Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna è il nuovo show originale in esclusiva su Prime Video. Al gioco partecipano sei concorrenti che si esibiranno sulle note dei successi italiani ed internazionali. Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna è disponibile da oggi 4 gennaio 2024 sulla piattaforma streaming.

Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna

Il programma presenta un gruppo di sei concorrenti con una passione segreta e incontenibile per il karaoke, che avranno l'intera notte per esibirsi con hit e classici italiani e internazionali.

Non essendo professionisti, si sfideranno in vari round, votando alla fine la migliore e la peggiore performance tra di loro.

Conduttore e concorrenti

A Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna, condotto da Dargen D'Amico, partecipano sei cantanti amatoriali: l'attrice Claudia Gerini, l'influencer e tiktoker, Alessia Lanza e l'imitatrice e comica Francesca Manzini.

E ancora: l'attore Pierpaolo Spollon, gli ex calciatori Nicola Ventola e Lele Adani che parteciperanno come unico concorrente, e il conduttore Tommaso Zorzi.

Ogni concorrente userà ogni mezzo possibile, dalle scorrettezze ai travestimenti, per rendere indimenticabile la propria esibizione e assicurare al telespettatore un divertimento senza limiti.

Basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom e prodotto in associazione con Universal International Studios, Karaoke Night è diretto da Francesco Imperato. La produzione è curata da Stand by me in collaborazione con Prime Video.

I clienti Amazon Prime in Italia avranno l'opportunità di godere di questo spettacolo incluso nel loro abbonamento Prime annuale.