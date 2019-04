Tomb Raider: scelta la sceneggiatrice che si occuperà del sequel con Alicia Vikander

Tomb Raider potrebbe avere un sequel nonostante il primo capitolo del reboot con protagonista Alicia Vikander non abbia ottenuto dei risultati incredibilmente positivi ai box office.

MGM e Warner Bros. avrebbero comunque deciso di scegliere Amy Jump per scrivere la sceneggiatura del nuovo film, di cui invece non è stato annunciato il nome del regista.

Nel nuovo film di Tomb Raider reciterà ancora una volta Alicia Vikander nella parte di Lara Croft e l'attrice premio Oscar avrebbe avuto modo di leggere una bozza dello script, apprezzando quello che ha letto fino a questo momento.

Tra i produttori esecutivi di Tomb Raider 2 ci saranno anche Graham King di GK Films ed Elizabeth Cantillon.

Il precedente adattamento dei videogiochi è stato realizzato con un budget di 94 milioni di dollari e ne ha incassati negli Stati Uniti 54, arrivando però a livello mondiale a quota 274, ottenendo quindi un profitto per lo studio. Alla base della trama del lungometraggio c'era il reboot dei videogiochi realizzato da Crystal Dynamics che aveva raccontato nuovamente le origini di Lara Croft nei videogame Tomb Raider, Rise of the the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

Per ora non è stato rivelato se il sequel si ispirerà alle storie raccontate in uno dei giochi.

