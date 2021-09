Tomb Raider: Hayley Atwell darà voce a Lara Croft nella serie animata prodotta da Netflix

Hayley Atwell sarà Lara Croft in una nuova serie animata realizzata per la piattaforma di Netflix, ecco i dettagli del progetto.

Tomb Raider tornerà sugli schermi, questa volta in versione serie animata, e a dare voce a Lara Croft sarà l'attrice Hayley Atwell.

L'annuncio è stato compiuto da Netflix con un tweet online in cui si svela l'interessante aggiornamento legato all'adattamento dei videogiochi.

La serie animata di Tomb Raider con star Hayley Atwell sarà realizzata da Powerhouse Animation e gli eventi raccontati saranno ambientati dopo la trilogia dei videogiochi prodotti da Square Enix. L'eroica Lara Croft sarà così alle prese con un'altra grandiosa avventura.

L'attrice britannica sarà quindi impegnata con un nuovo ruolo eroico dopo aver interpretato l'agente Peggy Carter nel Marvel Cinematic Universe ed essere entrata a far parte del cast dei prossimi film di Mission: Impossible.

Tomb Raider, il famoso videogioco dedicato all'archeologa Lara Croft, sarà prossimamente protagonista anche nelle sale cinematografiche con il secondo capitolo del reboot che ha come star il premio Oscar Alicia Vikander.

Il debutto delle avventure dell'eroina è avvenuto nel 1996 e da allora sono stati realizzati quasi 20 giochi, di cui il più recente è Shadow of the Tomb Raider, messo in vendita nel 2018.