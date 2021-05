Tomb Raider, Alicia Vikander e la sua preparazione fisica per il film: "Dopo le riprese ho perso tutto"

Alicia Vikander ha affrontato, per sua scelta, un lungo periodo di preparazione fisica prima dell'inizio delle riprese di Tomb Raider: l'attrice voleva mettere su svariati chili di muscoli per interpretare Lara Croft cosicché il suo personaggio fosse il più realistico possibile.

Alicia ha detto che ci sono volute solo tre settimane dopo la fine delle riprese per perdere tutta la massa muscolare che aveva messo su per il ruolo: "Dopo le riprese ho perso tutto, tutto quel duro lavoro è svanito in tre settimane." Il personal trainer della Vikander, Magnus Lygdbäck, ha detto alla rivista SELF di aver utilizzato il "Metodo Magnus" per preparare l'attrice: una vera e propria routine di dieta e allenamento identica a quella di un atleta professionista.

"Prima di tutto ho studiato un piano nutrizionale per aumentare la massa muscolare e accelerare il suo metabolismo", ha detto Lygdbäck a SELF. "In seguito le ho inviato molti video di miei precedenti allenamenti per aiutarla con il sollevamento pesi e con gli esercizi di movimento necessari al fine di permetterle di trasformarsi nel personaggio di Lara Croft."

Alicia Vikander voleva interpretare una Lara forte e fisicamente in forma, quindi il suo obiettivo era quello di mettere su molti chili di muscoli ed essere in grado di portare a termine i suoi stunt senza ricorrere all'utilizzo di una controfigura. Walton Goggins, collega dell'attrice sul set di Tomb Raider, ha dichiarato che: "Alicia è come una centrale elettrica, è inarrestabile quella ragazza. Ero in imbarazzo quando dovevo togliermi la maglietta davanti a lei e io vado in palestra cinque giorni a settimana!"