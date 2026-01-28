Tom Welling, Iliza Shlesinger ironizza sul bacio in Chasing Summer: "Era come baciare un prosciutto"

La comica e sceneggiatrice ha scherzato con la moglie della star di Smallville sull'esperienza vissuta sul set con suo marito.

Com'è baciare Tom Welling? Secondo la sua co-star in Chasing Summer, Iliza Shlesinger, è un'esperienza decisamente particolare. L'attrice e autrice della sceneggiatura del film diretto da Josephine Decker, ha scherzato con i coniugi Welling sul red carpet del Sundance Film Festival.

Insieme a Tom Welling, Iliza Shlesinger era presente sul red carpet dell'evento per presentare Chasing Summer e la moglie della star di Smallville, Jessica Rose Lee, ha pubblicato sui social un video divertente di quel momento.

Baciare Tom Welling

Nel video pubblicato dalla moglie di Welling, Iliza Shlesinger appoggia una mano sul petto dell'attore mentre viene ripresa da Jessica Rose Lee ed esclama: "Ho baciato tuo marito nel film" ha dichiarato "Ma era davvero sudato, quindi non preoccuparti. È stato come baciare un prosciutto Honey Baked".

Jessica Rose Lee ha poi zoomato sul marito, che le rivolge un sorriso smagliante: "Questo non è nulla che io non sappia" ha esclamato Jessica Rose Lee. Nella didascalia del post ha scritto: "Com'è baciare mio marito nel bel mezzo dell'estate di St. Louis, secondo [Iliza Shlesinger]".

Il ritorno di Tom Welling sul red carpet

Dopo la fine di Smallville nel 2011, Tom Welling ha deciso di vivere una vita più riservata, pur continuando a lavorare a Hollywood, trasferendosi in un ranch con la sua famiglia e i suoi cavalli. L'ultima apparizione in pubblico insieme alla moglie risaliva al 2021, quando parteciparono ad un match di polo a Pacific Palisades.

Chasing Summer è l'ultimo lavoro della regista Josephine Decker, scritto dalla co-star Iliza Shlesinger, comica molto nota soprattutto per i suoi speciali di stand-up comedy su Netflix.

Il film racconta la storia di una donna che torna nella sua città natale in Texas dopo decenni di assenza. Tom Welling è famoso in tutto il mondo per il ruolo del giovane Clark Kent nella serie tv dei primi anni 2000 Smallville, al fianco di Michael Rosenbaum, Kristin Kreuk e Erica Durance.