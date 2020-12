Tom Selleck lascia 2020 dollari di mancia in un ristorante e si unisce alla "sfida"

Insieme a Donnie Wahlberg, Tom Selleck è l'ultima celebrità ad aver preso parte alla #2020TipChallenge e ad aver arricchito il suo conto al ristorante con una lauta mancia da ben 2020 dollari. La scorsa settimana, il vecchio leone di Hollywood si è servito al celebre ristorante italiano Elio sull'Upper East Side di New York City e ha deciso di lasciare una mancia da 2020 dollari oltre alla cifra di circa 205 dollari prevista dal conto.

Come ha annunciato Donnie Wahlberg su Twitter, Tom Selleck ha deciso di accettare la #2020TipChallenge. Sul suo profilo, Wahlberg ha scritto: "Ho saputo che il mio papà televisivo Tom Selleck ha accettato la #2020TipChallenge e ha lasciato in dono una mancia da 2020 dollari. Ti voglio bene, papà. A tutti quelli che hanno deciso di dare una mano quest'anno, grazie mille!".

Wahlberg ha allegato al suo post la foto dello scontrino pagato da Tom Selleck e di un messaggio che l'interprete ha lasciato al proprietario del ristorante. Come riportato da People, l'attore è noto per un basso profilo e non ama vantarsi della beneficenza che fa. Lo stesso Wahlberg, infatti, ha ammesso di aver incontrato più volte il suo collega di set e di non sapere nulla su quanto accaduto. D'altronde, ad Aprile e in occasione di un'altra intervista con People, Tom Selleck si era soffermato sul suo carattere e sulla necessità di bilanciare vita privata e mondanità.

Tom Selleck è sposato con Jillie Mack sin dal 1987 e ha una figlia, Hannah, di 32 anni e un figlio, di 54 anni, nato dal suo precedente matrimonio con Jacqueline Ray. Per prendere parte al social media game, anche Donnie Wahlberg ha lasciato una mancia da 2020 dollari a Denise Andrews del ristorante Marshland, con sede a Plymouth, in Massachusetts.

Ad aver raccontato l'accaduto è stato il ristorante Marshland stesso attraverso il suo profilo Instagram. Marty Finch, proprietario dell'attività, ha parlato di Donnie Wahlberg e della sua gentilezza e familiarità con Denise Andrews, cameriera nel suo locale. Secondo Finch, il buon gesto di Wahlberg è arrivato in un momento davvero complesso per la sua catena di ristoranti che ha sofferto fortemente la crisi provocata dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. Donnie e sua moglie, Jenny McCarthy, d'altronde, non sono nuovi a gesti del genere e si sono resi protagonisti di altri episodi di gentilezza e altruismo.