Indiana Jones: Harrison Ford ringrazia Tom Selleck per aver rifiutato la parte

Come è ampiamente noto, Tom Selleck era la prima scelta di Spielberg e Lucas per il ruolo di Indiana Jones, ma l'attore rifiutò per dedicarsi a Magnum P.I.

Nel corso della promozione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford ha pubblicamente ringraziato Tom Selleck per aver rifiutato la parte del protagonista del franchise all'epoca in cui era in sviluppo il primo film, I predatori dell'arca perduta.

Selleck, infatti, era la prima scelta di Steven Spielberg e George Lucas, ma dovette rinunciare per gli impegni già presi per le riprese di Magnum P.I., serie di cui è stato protagonista dal 1980 al 1988.

"Come ho ottenuto il lavoro? Tom Selleck aveva avuto la parte, ma aveva anche un impegno per una serie televisiva e non è stato in grado di rescindere il contratto. Sono diventato la 'seconda' scelta e sono molto grato a Tom. Grazie, Tom, amico. Se sei in ascolto, grazie ancora". Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che arriverà nelle sale domani 28 giugno.

Ford ha poi raccontato in che modo gli è stato comunicato di aver avuto la parte di Indiana Jones:

"Ho ricevuto una telefonata da George Lucas. Mi ha detto: 'Ti manderò un copione a casa'. 'Oh, davvero? Ok'. 'Voglio che tu lo legga subito. Voglio che lo legga entro un'ora'. 'Uh, ok, lo leggerò in un'ora'. Mi sono seduto e l'ho letto in un'ora. Mi disse: 'Voglio che tu vada a casa di Steven Spielberg a parlargli'. Sono andato a casa di Spielberg - non avevo mai incontrato Steven Spielberg prima - e credo che circa un'ora dopo ho ottenuto il ruolo".