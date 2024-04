Tom Selleck stava per far saltare il suo matrimonio: 'All'improvviso ci fu un trambusto!'

Uno dei matrimoni più longevi di Hollywood, quello tra Tom Selleck e Jillie Mack, ha rischiato seriamente di non avvenire a causa di un dettaglio fondamentale che avrebbe potuto cambiare all'improvviso i piani dei due futuri sposi.

Selleck e Mack si sono sposati il 7 agosto 1987 a Lake Tahoe avvalendosi di due pseudonimi per non destare clamore. I due si erano incontrati nel 1983, quando Mack, ballerina, era impegnata a Londra in una produzione di Cats. Prima del fatidico sì tuttavia accadde qualcosa che rischiò seriamente di mettere i bastoni fra le ruote alla coppia.

La dimenticanza

Intervistato da People, Tom Selleck ha confessato che quel giorno dimenticarono la licenza di matrimonio:"Lei era in una piccola stanza vicino alla cappella, si stava preparando, e penso che mia madre fosse lì, Jillie era incinta. All'improvviso ci fu un trambusto. Jillie parla molto velocemente, tanto e ad alta voce, e ho sentito questo trambusto. Andarono a controllare e ci eravamo dimenticati tutti la licenza".

La soluzione? Il reverendo:"Diceva che avrebbe firmato comunque. Quella è la cosa che ricordo di più del matrimonio. Andò fino a Reno di persona, così noi potevamo cenare, e poi tornò indietro con la licenza. È stata semplicemente un'avventura, non la cambierei con nulla".

Tom Selleck era già stato sposato, dal 1971 al 1982, con Jacqueline Ray, diventando anche patrigno del figlio Richard. Dall'unione con Jillie Mack è invece nata Hannah Margaret Selleck nel 1988. Conosciuto principalmente per il ruolo di Thomas Sullivan Magnum IV, un ex ufficiale della Marina e veterano della guerra in Vietnam che diventa detective. Negli ultimi anni è tornato alla ribalta nella serie Blue Bloods nel ruolo di Frank Reagan ed è soprattutto sul piccolo schermo che si è svolta la carriera di Selleck, anche in altre serie famose come Friends, Boston Legal e Las Vegas.

Tra le star più amate degli anni '80, Tom Selleck è stato vicino ad alcuni dei ruoli più iconici del cinema come Indiana Jones, al quale dovette rinunciare proprio perché già impegnato contrattualmente con Magnum P.I.