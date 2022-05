Friends, Tom Selleck era "terrorizzato" all'idea di recitare nella serie

Durante la sua partecipazione al The Kelly Clarkson Show, Tom Selleck ha parlato di Friends e del suo terrore di prendere parte alla sit com in qualità del fidanzato di Monica Geller.

Protagonista di nove episodi tra il 1995 e il 2000 in qualità di fidanzato di Monica Geller, Tom Selleck era terrorizzato all'idea di prendere parte a Friends perché, fino a quel momento, non aveva mai recitato in una sit com. L'attore ha raccontato: "La cosa più difficile che ci sia è fare la guest star in uno show. Ero terrorizzato, non avevo mai preso parte a una sit com. Ero davvero in ansia".

A quanto pare, però, l'intero gruppo di attori lo ha aiutato ad abituarsi. Selleck ha proseguito: "Courteney mi è stata d'aiuto. Tutti quanti sono stati amichevoli con me. Siamo diventati amici anche nella vita reale! Che bel set che era!".

L'attore veterano, inoltre, ha spiegato che il suo obiettivo è sempre quello di aiutare i nuovi interpreti a mettersi a loro agio sui set: "Provo a tranquillizzare i nuovi arrivati. Non è semplice unirsi a un gruppo che si conosce e che va a tutta velocità". Prima di Magnum P.I., tra l'altro, Tom Selleck non portava i suoi proverbiali baffi. Secondo l'attore: "Questo è il motivo per cui ho sei episodi pilota non venduti".