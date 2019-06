Tom & Jerry Channel: su Boomerang il canale dedicato al famoso cartone!

Boomerang +1 (canale 610 di Sky) è pronto a trasformarsi nel Tom & Jerry Channel, un canale interamente dedicato ai mitici Tom&Jerry, i protagonisti del celebre show seguito da intere generazioni.

Dal 7 al 16 giugno il pop up channel intratterrà grandi e piccoli con una programmazione speciale. Al suo interno, una selezione dei film più divertenti e amati che li vedono protagonisti, in onda alle 8.30, alle 12.15 e alle 18.30, tra questi: Tom & Jerry incontrano Sherlock Holmes, Tom & Jerry: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolata, Tom & Jerry e il mago di Oz, Tom & Jerry: avventure giganti, Tom & Jerry: operazione spionaggio, Tom & Jerry e Robin Hood, Tom & Jerry: Fast & Furry, Tom & Jerry: rotta su marte.

Locandina di Tom & Jerry e il mago di Oz

Non mancheranno, inoltre, gli episodi più spassosi della serie e tante divertenti maratone a tema. A completare l'offerta anche i nuovi episodi in Prima TV assoluta di The Tom & Jerry Show, in onda tutti i giorni alle 19.45. Le avventure del gatto e del topo più amati da adulti e bambini, infatti, non finiscono mai! In questi nuovi episodi Tom e Jerry non si smentiscono, restando costantemente al centro di pasticci e dispetti reciproci. Dopotutto queste piccole grandi rivalità nascondono una, seppur litigiosa, grande amicizia.

Mantenendo l'aspetto, i personaggi e lo spirito dell'originale cartoon firmato da Hanna & Barbera degli anni '40, che nel decennio dal 1943 al 1953 si aggiudicò il primato della serie animata più premiata di sempre con ben 7 Oscar® nella categoria Corti di Animazione, questa nuova serie dai colori accesi e dalla grafica in alta definizione ripropone l'eterno archetipo della rivalità tra un gatto molto furbo e determinato, ma spesso vittima dei suoi stessi piani, e un topo più intelligente e pieno di risorse, costretto com'è ad essere sempre un passo avanti per restare in vita un altro giorno.

Oltre alla tradizionale relazione preda-predatore, esiste tra loro un'accesa competizione: non importa quanto Tom si sprema le meningi, tutto quello che riesce a fare... Jerry riesce a farlo meglio! In queste inedite puntate i due saranno pronti a combinare tanti nuovi guai, per un appuntamento all'insegna del divertimento che saprà intrattenere come sempre, grandi e piccini.