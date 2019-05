Tom & Jerry: Michael Peña nel cast del film con un ruolo da villain

Tom & Jerry avrà un adattamento cinematografico e tra i protagonisti ci sarà l'attore Michael Peña nel ruolo di un villain.

Il progetto utilizzerà riprese live-action e segmenti animati e nel cast ci sarà anche l'attrice Chloe Grace Moretz.

Il film dedicato a Tom & Jerry, i famosi personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera, verrà diretto da Tim Story.

Al centro della trama c'è la giovane Kayla (Moretz), da poco assunta per lavorare all'elegante Park Hotel dove vive il topolino Jerry. Preoccupata per il suo lavoro, la ragazza assume un gatto in crisi economica, Tom, per liberarsi del roditore.

Michael Peña avrà la parte di Terrance, il manager dell'albergo che ha un comportamento un po' da bullo e assume Kayla, ritrovandosi però a considerarla un nemico quando inizia a ottenere l'approvazione e il rispetto dei suoi superiori.

Tom & Jerry sono stati al centro di un fortunato franchise televisivo che ha dato vita a numerosi cortometraggi e un film animato che ha debuttato nei cinema nel 1992.

La distribuzione del nuovo lungometraggio è prevista per il 16 aprile 2021 nelle sale americane.

