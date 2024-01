Tom Holland rivela: 'Con Zendaya riguardiamo spesso il primo Spider-Man'

Tom Holland, sul red carpet dei Critics' Choice Awars, ha svelato che lui e Zendaya riguardano spesso il primo film di Spider-Man di cui sono stati protagonisti.

L'attore era nominato nella categoria Miglior Attore in una miniserie o film tv per il suo ruolo di Danny Sullivan in The Crowded Room, progetto prodotto per Apple TV+.

Le rivelazioni dell'interprete di Peter Parker

Spider-Man - Far From Home, Tom Holland e Zendaya in una scena del film

Intervistato da EXTRA TV, Tom Holland ha spiegato: "Guardo decisamente i progetti in cui ho recitato. Alle volte penso di essere il mio miglior critico. So realmente quello che posso fare e alle volte guardo qualcosa e dico 'Dannazione! Avrei potuto spingermi oltre qui'".

La giovane star ha quindi aggiunto: "Io e Zendaya, di tanto in tanto, guardiamo il primo Spider-Man e ci ricordiamo di nuovo cosa vuol dire avere 19 anni e realizzare quei film. Amo quei film, e amo apprezzare quei momenti, quindi cerco di non guardarli quanto mi piacerebbe perché è qualcosa di così speciale. Si tratta di un vero lusso, un tale dono poter sedersi e rivivere, in un certo senso, la tua giovinezza".

Holland ha sottolineato: "Non sarei l'uomo che sono oggi senza quel lavoro".

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya, un amore che è anche alchimia cinematografica

Consigli preziosi

Zendaya ha inoltre visto The Crowded Room: "Ha guardato questa serie con me mentre stavamo facendo il montaggio. Le mandavo gli episodi e le chiedevo il suo parere, quindi l'ha vista decisamente più volte rispetto a quanto mi sarei aspettato la vedesse... Quando è andata in onda, ero orgoglioso dello show. Non l'ho vista".