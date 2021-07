Tom Holland e Zendaya: le foto di un bacio tra le due star conferma la loro storia d'amore?

Tom Holland e Zendaya sembrano essere diventati una coppia anche nella vita reale: il sito di Page Six ha infatti pubblicato le foto di un bacio tra le due star di Spider-Man e gli scatti stanno già facendo impazzire i fan che stanno commentando online.

Gli scatti ritraggono i due giovani attori in un momento di intimità mentre si trovavano a bordo dell'auto dell'interprete di Peter Parker a Los Angeles, approfittando di un semaforo rosso per lasciarsi andare a un momento di tenerezza.

Le foto mostrano inoltre Tom Holland e Zendaya Coleman mentre scherzano e si divertono mentre sono a bordo del veicolo. L'interprete di Peter Parker e Michelle, inoltre, sono stati immortalati dai paparazzi insieme a Claire Stoermer, la madre della protagonista della serie Euphoria, dopo aver trascorso qualche ora insieme alla famiglia della giovane attrice.

I due beniamini delle nuove generazioni che li hanno conosciuti grazie al successo dei film tratti dai fumetti della Marvel sembravano totalmente rilassati e a proprio agio e da tempo il loro feeling era al centro dell'attenzione dei mezzi di comunicazione e dei fan, che ipotizzavano che tra di loro ci fosse più di un'amicizia.

Nell'estate 2017 era già emerso il gossip di una possibile relazione sentimentale tra Tom e Zendaya, che avevano passato le loro vacanze insieme e mantenuto i rapporti dopo la fine delle riprese di Spider-Man: Homecoming.

Nel 2020 Holland sembra sia tornato single dopo una relazione con Olivia Bolton, mentre la sua collega era stata avvistato più di una volta accanto a Jacob Elordi, sua co-star in Euphoria, ma la loro storia d'amore sembra sia durata poco.