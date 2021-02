Tom Holland vorrebbe Brad Pitt come suo interprete in un film sulla sua vita

L'interprete di Spider-Man Tom Holland sa già chi vorrebbe come attore protagonista in un film sulla sua vita: Brad Pitt.

Chi potrebbe interpretare Tom Holland in un film sulla sua vita? L'attore di Spider-Man non ha dubbi, c'è solo un attore che si posiziona al primo posto di tutte le classifiche per lui: Brad Pitt.

Sì, certo, c'è una notevole differenza d'età tra i due (33 anni), e tutt'al più Pitt potrebbe portare sullo schermo una versione matura di Holland, ma che stesse scherzando o meno, l'interprete di Spider-Man ha davvero una grandissima stima per l'attore Premio Oscar.

"Direi probabilmente qualcuno come Brad Pitt. Penso che lui andrebbe bene" risponde infatti alla domanda di Deadline, per l'appunto, su chi dovrebbe interpretarlo in un film sulla sua vita.

"Abbiamo la stessa corporatura. Lui è un po' più alto di me, ma va bene lo stesso" afferma ridendo, e poi aggiunge "Non sto nemmeno scherzando, comunque. Brad Pitt è una sorta di esempio vivente di quello che è una stella del cinema. Se guardi alla sua carriera, e a tutto ciò che ha fatto... Voglio dire, per me è davvero il numero 1".

In effetti, c'è poco da dire su quanto invidiabile sia la carriera di Pitt, ma anche Holland non scherza: il ragazzo sarà ancora giovane, ma può già vantare grandi ruoli cinematografici, che nei prossimi mesi non faranno che aumentare: da Spider-Man a Cherry, da Chaos Walking a Uncharted, la sua agenda attuale e futura è decisamente piena, e dubitiamo che non continui ad esserlo.

Però magari, Tom, potresti scegliere anche un tuo coetaneo come possibile interprete, per coprire un po' tutte le fasi della vita, non credi?