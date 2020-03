Tom Holland sarà la voce di Spider-Man nell'attrazione Avengers Campus, in arrivo a Disneyland

Tom Holland sarà nuovamente Spider-Man in occasione di Avengers Campus, l'attrazione che aprirà i battenti a Disneyland, in California, il 18 luglio. Il personaggio, come confermato in un comunicato dei responsabili del parco tematico, apparirà in varie zone del parco.

Per ora è confermata la presenza dell'eroico Peter Parker nella giostra Web Slingers, che potrà contare sulle parti vocali registrate da Tom Holland. Spider-Man volerà inoltre al di sopra delle strutture del campus e probabilmente il giovane supereroe dirà alcune frasi con la voce di Holland.

Per ovvi motivi, invece, gli show dal vivo e i meet and greet non avranno la voce della giovane star. Tra i personaggi che appariranno nelle attrazioni create per il parco ci sono anche Captain America e Black Widow.

La descrizione di Avengers Campus dichiara: "Gli Avengers stanno organizzando un nuovo quartier generale e strutture per addestramento intorno al mondo per ispirare tutte le potenziali reclute disponibili a farsi avanti e diventare qualcosa di più. Come parte di un'iniziativa globale, Tony Stark ha fondato la World Engineering Brigade - o WEB - per sviluppare dei miglioramenti nella tecnologia dei super-poteri, tra cui anche quelli alla tuta di Spider-Man come progetto con cui debuttano. Unendo le menti dei più brillanti inventori al mondo WEB sta creando invenzioni in grado di permettere a tutti noi di far parte degli Avengers".