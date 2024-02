Tom Holland tornerà a teatro con Romeo & Giulietta e lo spettacolo è tutto esaurito dopo poche ore

A maggio Tom Holland tornerà a teatro come protagonista di Romeo & Giulietta e lo spettacolo diretto da Jamie Lloyd è già sold out.

Il ritorno di Tom Holland a teatro con lo spettacolo Romeo & Giulietta diretto da Jamie Lloyd ha già registrato il tutto esaurito.

I biglietti per le rappresentazioni, in programma a Londra da maggio a luglio, sono infatti sold out.

Una grande attesa per il ritorno in scena

Il sito per acquistare i biglietti di Romeo & Giulietta ha registrato oltre 60.000 accessi, in coda per la pre-vendita dalle 8 di mattina.

Tom Holland sarà impegnato sul palco del Duke of York's Theatre da sabato 11 maggio a sabato 3 agosto. La regia è stata affidata a Jamie Lloyd, già responsabile di progetti con Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Cox e Zawe Ashton che sono poi approdati a Broadway.

Tom Holland, il suo bonus per gli incassi Marvel è finito per sbaglio a Tom Hollander: "Mai viste tante cifre"

I fan dell'interprete di Peter Parker sul grande schermo, che aveva debuttato a 11 anni proprio a teatro con il musical di Billy Elliot, sono riusciti a far registrare un sold out in sole due ore dall'apertura della vendita generale, senza nemmeno sapere chi affiancherà la giovane star in scena.