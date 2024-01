Tom Holland, il suo bonus per gli incassi Marvel è finito per sbaglio a Tom Hollander: 'Mai viste tante cifre'

Tom Hollander ha ricordato quando l'assegno del bonus per gli incassi di The Avengers del collega Tom Holland è finito per sbaglio nella sua posta elettronica.

Tom Hollander, attore britannico noto per le sue interpretazioni in Orgoglio e pregiudizio, Pirati dei Caraibi e The White Lotus, ha ricevuto per sbaglio un assegno col bonus Marvel per gli incassi intestato al quasi omonimo Tom Holland ed è rimasto scioccato dalla cifra scritta sopra.

Berlino 2016: Tom Hollander sul red carpet di The Night Manager

Durante una recente apparizione al Late Night With Seth Meyers, Tom Hollander ha ricordato con ironia l'unica volta in cui la sua agenzia lo ha confuso con Holland inviandogli per email l'assegno intestato al giovane collega.

"Le persone nel reparto contabilità della mia agenzia si sono confuse. Per un breve periodo abbiamo avuto gli stessi agenti, ed è stato un momento terribile", ha spiegato. "Sono andato a trovare il mio amico che faceva teatro in Inghilterra. Mi sono seduto compiaciuto tra il pubblico dopo aver appena interpretato uno show della BBC per 30.000 sterline. Durante l'intervallo e ho controllato la mia posta elettronica e ho visto una mail dall'agenzia che diceva: 'Distinta di versamento per il primo bonus al botteghino per The Avengers.'"

Tom Holland: "Recitare fuori dall'MCU è spaventoso"

Hollander ha ammesso di aver subito pensato: "Non credo di essere in 'The Avengers'", ma ha comunque aperto l'email.

"Era una somma di denaro sorprendente. Non era il suo stipendio. Era il suo primo bonus al botteghino. Non tutto il bonus al botteghino, il primo. Ed erano più soldi di quanti ne avessi mai visti. Era una somma a sette cifre".

A breve vedremo Tom Hollander nei panni di Truman Capote nel dramma antologico di Ryan Murphy su FX Feud: Capote vs. The Swans. Per quanto riguarda Tom Holland, si attendono novità sul suo ritorno nei panni dell'Uomo Ragno in Spider-Man 4.