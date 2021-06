Tom Holland svela che stanno arrivando "cose fantastiche" legate a Spider-Man e Uncharted

Tom Holland ha ringraziato i fan per gli auguri di compleanno ricevuti assicurando che stanno arrivando cose fantastiche legate a Spider-Man: No Way Home e Uncharted.

Tom Holland, ringraziando i fan dei messaggi ricevuti per il suo venticinquesimo compleanno, ha annunciato che sono in arrivo delle "cose veramente fantastiche" legate a Spider-Man: No Way Home e Uncharted.

L'attore ha usato le sue stories di Instagram per rivolgersi ai tanti follower che gli hanno rivolto un augurio.

Nel video condiviso online Tom Holland dichiara: "Ehi, come va? Volevo semplicemente inviarvi un enorme ringraziamento. Tutti mi hanno mandato dei fantastici messaggi, alcune persone hanno fatto delle meravigliose opere artistiche, altre mi hanno mandato delle lettere, quindi volevo semplicemente dirvi grazie. Significa veramente tanto".

La giovane star dei film di Spider-Man ha proseguito sottolineando: "Ho trascorso un meraviglioso compleanno. Ero insieme a tutti i miei amici, è stato realmente divertente ed è stato ancora meglio perché tutti voi eravate con me".

Holland ha quindi concluso dichiarando: "Grazie davvero molto, lo apprezzo realmente e ci vedremo presto. Spero di avere qualche cosa fantastica da mostrarvi a breve. Qualcosa su Spider-Man: No Way Home e Uncharted".

Spider-Man: No Way Home è l'atteso terzo capitolo delle avventure di Peter Parker che potrà contare sul ritorno di numerosi volti del passato come Doctor Octopus ed Electro, i villain interpretati da Alfred Molina e Jamie Foxx.

Uncharted mostrerà invece Tom Holland nella parte di Nathan Drake, il personaggio al centro del popolare videogioco, e nel cast ci saranno anche Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.