Tom Holland: "Ho comprato una gallina, al supermercato erano finite le uova."

Tom Holland ha scelto Instagram oggi per annunciare l'acquisto di alcune galline ovaiole stringendo in braccio un pennuto di nome Predator; non essendo infatti riuscito a comperare delle uova, a causa dell'assalto ai supermercati dovuto alla psicosi da coronavirus, l'attore inglese ha scelto di eliminare il problema alla radice:

"A causa di ciò che sta succedendo i supermercati sono tutti vuoti e non siamo riusciti a trovare le uova quindi, al fine di risolvere il problema, abbiamo pensato di diventare la fonte stessa delle uova, acquistando delle galline. Questa si chiama Predator."

Inutile aggiungere che moltissimi fan dell'attore di Spider-Man: Far From Home abbiano trovato il suo gesto incredibilmente esilarante:

tom holland che compra una gallina perché nel supermercato sono finite le uova sto morENDO pic.twitter.com/c8ZR0FCnKm — chiara ✧ (@prfharry) March 22, 2020

Coronavirus permettendo, in estate verrà girata la nuova avventura che coinvolge l'Uomo Ragno. Anche se Tom Holland, campione di spoiler, non si è ancora lasciato sfuggire niente, nei giorni scorsi un insider Marvel ha diffuso alcune anticipazioni sul nuovo film specificando di conoscere il titolo di Spider-Man 3 che sarebbe Spider-Man: Home Run.