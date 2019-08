Tom Holland e Robert Downey jr. insieme sui social nonostante la crisi Marvel-Sony

Tom Holland e Robert Downey Jr. sono apparsi su Instagram in una serie di foto che li ritraggono sorridenti insieme, Nonostante la crisi tra Marvel e Sony in merito ai diritti di Spider-Man. Scatti che non faranno altro che alimentare ipotesi di ogni genere visto che da parte dell'attore che ha impersonato l'Uomo Ragno non è arrivato nessun commento ufficiale sulla vicenda che rischia di creare non pochi problemi al continuum narrativo del Marvel Cinematic Universe.

Anche la frase postata a corredo delle immagini da parte di Tom Holland non aiuta a dirimere i dubbi. "C'è l'abbiamo fatta Mr. Stark!" così commenta il giovane attore facendo riferimento al ruolo di Iron Man di Robert Downey Jr. e sembra proprio che, nonostante la separazione (momentanea?) tra le due case produttrici, i due se la stiano spassando senza grossi rammarichi. Pochi giorni fa è stato notato che Holland ha smesso di seguire la Sony su Instagram, unico segnale eloquente di un qualcosa che non sta andando per il verso giusto, ma che non aiuta certo a capire né il destino del franchise di Spider-Man, né soprattutto se Tom Holland torni nel prossimo film. Le clausole contrattuali sono, infatti, scadute e non è detto che sia obbligato a rivestire la mise del supereroe di Brooklyn.

Tom Holland e Robert Downey Jr. sono apparsi insieme in Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, e la loro amicizia è andata oltre l'universo cinematografico Marvel per cementarsi nella realtà, come fa intuire piuttosto bene il post pubblicato in rete che li vede prima all'aperto e poi all'interno di un abitazione mentre sorridono con in mano le action figure dei loro personaggi.