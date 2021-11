Tom Holland sul red carpet con Zendaya e il suo abito ispirato ai tentacoli di Dottor Octopus (FOTO)

Tom Holland e Zendaya hanno dato inizio al tour promozionale di Spider-Man: No Way Home, partecipando alla premiazione del Pallone d'Oro in Francia

Zendaya è stata fotografata sul red carpet della premiazione del Pallone d'Oro a Parigi, assieme a Tom Holland in occasione dell'inaugurazione del tour promozionale di Spider-Man: No Way Home, con un abito che presentava un ornamento in oro sulla schiena ispirato ai tentacoli di Dottor Octopus.

La coppia ha letteralmente conquistato i fan che sono rimasti particolarmente colpiti dalla scelta dell'attrice di optare per un riferimento diretto a uno dei nemici del film, ovvero il Dottor Octopus di Alfred Molina. L'esoscheletro che richiama Doc Ock, apparso nel film Spider-Man 2 diretto da Sam Raimi, è diventato l'unico argomento della serata sui social media di tutto il globo.

L'attrice stessa, ripostando una storia di una pagina di moda, ha scritto: "Adoriamo i riferimenti". L'abito indossato dalla star è stato realizzato su misura da Roberto Cavalli e include ornamento in oro sulla schiena e un semplice tubino nero a manica lunga.

Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts, arriverà al cinema il 15 dicembre 2021 e nel cast della pellicola troveremo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya Coleman (Michelle "MJ" Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto anche il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (antagonista di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti film di Spider-Man.