Tom Holland usa una foto di Spider-Man: Homecoming per condividere le sue emozioni in quarantena

Tom Holland ha condiviso una divertente foto tratta dal film Spider-Man: Homecoming per descrivere le sue emozioni durante la quarantena. Nello scatto Peter Parker osserva i suoi amici da dietro una vetrata, rimanendo quindi a distanza come prevedono le disposizioni relative a questo complicato periodo.

La giovane star dei film dedicati alle avventure dell'Uomo Ragno ha accompagnato l'immagine con la frase: "Io mentre guardo le persone che socializzano su Instagram".

Tom Holland, durante la quarantena, sta condividendo delle foto e dei video spesso coinvolgendo i suoi colleghi e amici. Pochi giorni fa aveva ammesso di sentire la mancanza di Jake Gyllenhaal, pubblicando un video girato durante il press tour di Spider-Man: Homecoming, coinvolgendolo anche in una divertente sfida a cui Ryan Reynolds aveva risposto in modo esilarante rifiutandola.

L'attore avrebbe dovuto essere impegnato in estate nelle riprese del terzo cinecomic dedicato alle avventure del giovane Spider-Man, tuttavia l'inizio del lavoro sul set sembra destinato a essere posticipato a causa delle restrizioni legate ai tentativi di arrestare in tutto il mondo la diffusione del Coronavirus.

Non resta quindi che attendere per scoprire quanto Tom potrà nuovamente rientrare in azione davanti a una telecamera e, nell'attesa, non gli resta che osservare gli altri mentre mantengono i contatti via social media.