Tom Holland, la confessione che va oltre Spider-Man: "Sono dislessico e ho l'ADHD"

Mentre è impegnato nelle riprese del prossimo capitolo della saga di Spider-Man, l'attore ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi anche per deficit di attenzione

Nel corso di una nuova intervista concessa a IGN, Tom Holland ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di deficit dell'attenzione (ADHD) e dislessia. L'attore è attualmente impegnato sul set di Spider-Man: Brand New Day, il prossimo film della saga co-prodotta da Marvel Studios e Sony Pictures.

"Penso che sia davvero utile", ha detto parlando di un nuovo gioco LEGO con cui ha collaborato di recente per sensibilizzare sulla malattia. "Ho l'ADHD e sono dislessico, e a volte trovo che quando qualcuno mi dà una tela bianca posso sentirmi leggermente intimidito. E a volte ci si trova di fronte a queste sfide quando si sviluppa un personaggio".

"Quindi, in qualsiasi modo possibile, sia da giovani che da adulti, interagire con qualcosa che ti costringe a essere creativo e a pensare fuori dagli schemi e ad apportare modifiche che potrebbero essere presenti o meno in un manuale di istruzioni, promuove una sana creatività", ha continuato Holland. "E penso che più facciamo questo tipo di cose, meglio è".

The Crowded Room: un primo piano di Tom Holland

Dislessia e disturbo dell'attenzione: di cosa si tratta?

Per chi non lo sapesse, l'ADHD è un disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da persistente disattenzione, impulsività e/o iperattività che interferisce con le attività quotidiane. Influisce sulla concentrazione, sull'organizzazione e sull'autocontrollo, spesso ha inizio nell'infanzia e può protrarsi fino all'età adulta. La dislessia, invece, è un disturbo dell'apprendimento che causa difficoltà nella lettura e nella scrittura.

A Holland è stato anche chiesto di condividere il ricordo più bello legato ai LEGO, e ha rivelato che riguarda la sua prima uscita da solista nei panni di Peter Parker nell'MCU. Nel film Spider-Man: Homecoming del 2017, Ned scopre il segreto di Spidey e di conseguenza fa cadere e frantuma la sua Morte Nera interamente di LEGO.

"Penso che il mio ricordo preferito legato ai LEGO sia in Spider-Man: Homecoming", ha ricordato Holland. "Jacob e io stavamo diventando grandi amici e le nostre vite erano state stravolte. E poi c'è quella fantastica scena in cui Ned fa cadere la Morte Nera LEGO e lo studio ci ha incaricati di costruirne una noi stessi".

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Tom Holland e il ritorno nei panni di Spider-Man

In un'altra intervista, Holland ha riflettuto sul fatto di aver recentemente indossato il costume dell'Uomo Ragno per le riprese del prossimo capitolo targato Marvel, in uscita la prossima estate. "Ero in cima a un carro armato che percorreva la strada principale di Glasgow, davanti a migliaia di fan, ed è stato fantastico. È stato incredibile, emozionante ed esaltante, e mi è sembrato qualcosa di nuovo".

Il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, dirige Spider-Man: Brand New Day da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland guida un cast che include anche Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Zendaya, Sadie Sink, Michael Mando, Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas. Si vocifera che anche la star di Thunderbolts* Florence Pugh si sia unita al cast.