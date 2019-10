Tom Holland cambia look e online i fan commentano l'inattesa trasformazione

Tom Holland ha cambiato radicalmente look e il video in cui la star dei film di Spider-Man svela il suo nuovo taglio di capelli ha scatenato le reazioni dei fan che online si sono divisi tra chi sta soffrendo per la trasformazione del proprio beniamino e chi invece approva il cambiamento.

L'attore Tom Holland è impegnato in questi giorni nelle riprese del film Cherry, il nuovo progetto diretto dai fratelli Russo con cui ha già collaborato in occasione dei cinecomic dedicati agli Avengers.

La giovane star ha scatenato le reazioni dei suoi fan pubblicando online un video in cui appare con i capelli rasati a zero per interpretare la parte di Nico Walker nell'adattamento dell'omonimo romanzo. Sui social si sono quindi scatenati i commenti tra chi è entrato in "lutto" pensando alla chioma di Tom che è stata sacrificata per lavoro e chi invece apprezza il nuovo look, pur sperando un ritorno alle origini prima dell'impegno di Holland sul set di Spider-Man 3 in cui avrà nuovamente la parte di Peter Parker.

Ecco alcune esilaranti reazioni:

Tom Holland has officially shaved his hair...we are in a new era now. pic.twitter.com/6k9oOEfFeb — malachi saw ffh (@MCUMarvels) 8 ottobre 2019

Rest in peace to Tom Holland's beautiful hair. You will be missed. pic.twitter.com/6tEKgM98eh — Alia Link | #1 Pikachu Stan (@AliaLink101) 8 ottobre 2019

me with tom holland when he has his natural hair vs when he goes bald for cherry pic.twitter.com/qFdgrqHf0o — 𝐚𝐨𝐢𝐟𝐞 (@SPlDEYSDAYA) 7 ottobre 2019

tom holland after finally getting his haircut: ayo where my hair go?



me under the barber’s chair: pic.twitter.com/r5GMgWdBqy — nicky 🏳️‍🌈 #1 TDATT stan (@spideyyunderoos) 5 ottobre 2019

joe keery and tom holland cut their hair.

twitter stans: pic.twitter.com/M3l23TWw0K — ᴍᴀx (@willdlamb) 8 ottobre 2019

cultural impact :



██ ██

██ ██

██ ██

██ ██

Tom Holland Tom holland

with curly hair with a buzzcut pic.twitter.com/zkf7ZX1Wj8 — °•.˜”*°•Marko| M°•.˜”*°• (@petersrogue) 8 ottobre 2019

WE ARE GATHERED HERE TODAY IN MEMORY OF TOM HOLLAND’S PRINCE CHARMING HAIR. GONE BUT NEVER FORGOTTEN REST IN PEACE 😭 pic.twitter.com/ITQEmbRmI7 — hali | crier’s war spoilers (@dreamjosten) 8 ottobre 2019

Cherry racconterà la storia di un medico dell'esercito che soffre di stress post-traumatico e diventa un rapinatore di banche seriale dopo che la sua dipendenza dalle droghe lo obbliga a fare dei debiti.

Il lungometraggio, di cui non è stato annunciato il cast completo, è stato scritto da Jessica Goldberg che ha adattato l'omonimo romanzo scritto da Nico Walker.

Tom Holland, al termine della sua nuova collaborazione con Joe e Anthony Russo, ritornerà poi sul set dei cinecomic per realizzare Spider-Man 3, in arrivo nelle sale americane dal 16 luglio 2021.