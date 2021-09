Tom Hiddleston e la fidanzata Zawe Ashton: prima uscita pubblica per la coppia (FOTO)

Tom Hiddleston e la fidanzata Zawe Ashton sono stati immortalati per la prima volta come una coppia "ufficiale" mentre sfilavano sul red carpet dei Tony Awards 2021. Nelle scorse settimane, i due erano stati fotografati durante una vacanza sulla spiaggia di Ibiza.

Tom Hiddleston ha preso parte alla cerimonia di premiazione dei Tony Awards 2021, in qualità di candidato per la migliore interpretazione maschile per la sua performance teatrale in Betrayal. L'interprete di Loki nel Marvel Cinematic Universe si è quindi presentato sul red carpet dell'evento accompagnato dalla sua dolce metà, Zawe Ashton. I Tony Awards - che si sono tenuti al Winter Garden Theatre - riconoscono l'eccellenza nel teatro di Broadway dal vivo. Alla fine, Tom Hiddleston non è riuscito a battere la concorrenza di Andrew Burnap, protagonista di The Inheritance. Nella medesima categoria, sono stati nominati anche Ian Barford (Linda Vista), Jake Gyllenhaal (Sea Wall/A Life), Tom Sturridge (Sea Wall/A Life) e Blair Underwood (A Soldier's Play).

Tom Hiddleston ha indossato un abito blu navy con camicia bianca e papillon. Zawe era incantevole in un abito di tulle rosso, con i suoi capelli bruni raccolti in una coda di cavallo. Un insider ha detto al The Sun: "Tom e Zawe sono rimasti molto riservati sulla loro relazione. Lei ha trascorso le ultime settimane con lui negli Stati Uniti. Sono molto affiatati e si godono il lato più tranquillo della vita, lontano dallo sfarzo e dal glamour del mondo dello spettacolo. Le loro vite sono in genere molto impegnate, quindi non si sono fatti scappare l'occasione di trascorrere del tempo insieme mentre non lavorano. Tom ha acquistato una casa ad Atlanta durante il lockdown e si aspetta di trascorrere il resto dell'anno lì".

Ricordiamo che Tom Hiddleston si è trasferito ad Atlanta l'anno scorso per filmare la prima stagione di Loki ed è stato costretto a rimanere lì a causa del lockdown. La serie TV è stata rinnovata già per una seconda stagione.