Tom Hiddleston e Zawe Ashton, le star del MCU saranno presto genitori: l'annuncio sul red carpet

Tom Hiddleston e Zawe Ashton stanno per dare il benvenuto al loro primo figlio: le star Marvel hanno reso nota la gravidanza dell'attrice sul red carpet di Mr. Malcolm List, dove Ashton ha debuttato il pancione.

L'interprete di Loki nel Marvel Cinematic Universe e l'attrice di The Marvels si erano conosciuti sul palco dello spettacolo teatrale Betrayal, dove pare sia nata la loro storia d'amore che, tre anni dopo, ha portato al loro fidanzamento.

I due, sempre contraddistinti da grande riservatezza, hanno reso ufficialmente nota la loro relazione solo in occasione del red carpet dei Tony Award del 2021, ed è un altro red carpet, questa volta quello del period drama Mr. Malcolm List, dove l'attrice trentasettene ha messo in bella mostra il suo pancione sotto un bellissimo abito di Sabina Bilenko Couture, come riporta anche People.

Non è ancora arrivata alcuna dichiarazione ufficiale in merito da parte della coppia, ma non resta che far loro i più sinceri auguri.