Tom Hardy sarà il nuovo James Bond dopo Daniel Craig?

Tom Hardy sarebbe stato già scelto come nuovo James Bond e successore di Daniel Craig, ma per il momento si tratta solo di rumors.

Tom Hardy sarà il nuovo James Bond dopo l'uscita di Daniel Craig dalla saga di 007 e l'annuncio del casting sarebbe imminente. Lo assicura il magazine The Vulcan Reporter, noi però vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, visto che al momento si tratta solo di un rumor.

Rocknrolla: Tom Hardy e Idris Elba

Dopo l'uscita di No Time to Die, fissata per il prossimo novembre, Daniel Craig dirà addio al ruolo di James Bond, interpretato per cinque film del popolare franchise sull'agente segreto. Da molti anni si susseguono le speculazioni e i rumors su chi potrebbe essere il nuovo 007 (si era parlato anche di Idris Elba) e adesso si torna a parlare della star di Mad Max: Fury Road e Venom, Tom Hardy.

"L'annuncio di Tom Hardy nel ruolo del prossimo James Bond era atteso a Novembre" - assicura l'articolo, spiegando che l'annuncio è stato posticipato a causa dell'emergenza sanitaria. "In ogni caso prevedo che l'annuncio potrebbe arrivare alla fine dell'anno o agli inizi del 2021, se No Time to Die non viene rinviato ancora una volta." Se la notizia è da confermare, i rumor su una possibile entrata di Hardy nel franchise di 007 si susseguono ormai da anni.

No Time to Die sarebbe dovuto uscire i primi di aprile, poi l'emergenza sanitaria globale ha costretto lo studio a posticipare la data di uscita al 12 novembre. Del resto tanti altri film sono stati rimandati, così come la lavorazione di diverse pellicole e serie tv è stata fermata in attesa che la situazione fosse più "gestibile".

Tornando a Tom Hardy, l'attore di recente è apparso in Capone di Josh Trank ed è attualmente impegnato col sequel di Venom, che dovrebbe uscire a giugno 2021, salvo imprevisti. La post-produzione del film targato Sony era iniziata poco prima della chiusura dei set cinematografici, a marzo.