Tom Hardy protagonista del nuovo film diretto da Sean Penn: riprese al via nell’estate 2026

Sean Penn cerca di tornare ai fasti di Into the Wild con il suo prossimo film da regista, che inizierà le riprese nell'estate del 2026. Dopo i flop di Il tuo ultimo sguardo e Una vita in fuga, l'obiettivo è di tornare a ricevere consensi anche dietro la macchina da presa.

È stato lo stesso attore a confermare il suo ritorno alla regia in un'intervista per Vanity Fair. Dopo aver recitato in Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, Penn vuole prendersi una pausa dalla recitazione.

Tom Hardy protagonista del nuovo progetto da regista di Sean Penn

La star premio Oscar ha confessato di aver scelto già l'attore che reciterà da protagonista nel film: Tom Hardy. La star di Peaky Blinders è attualmente impegnata nelle riprese della serie MobLand ma dalla prossima estate sarà libero di girare il quinto film da regista di Sean Penn.

Tom Hardy in una scena di Mad Max: Fury Road

Sean Penn manca alla regia da quattro anni, quando presentò in Concorso al Festival di Cannes Una vita in fuga, adattamento cinematografico del libro di memorie Flim-Flam Man: The True Story Of My Father's Counterfeit Life di Jennifer Vogel.

Sean Penn cerca il riscatto da regista con un nuovo film

Dopo i recenti flop degli ultimi due film presentati a Cannes e stroncati dalla critica, Sean Penn cercherà di rinverdire i fasti di Into the Wild - Nelle terre selvagge con Emile Hirsch ma anche di 3 giorni per la verità e La promessa, in cui fornì una grande prova Jack Nicholson.

Tom Hardy sarà la soluzione giusta? L'attore è uno dei più talentuosi della sua generazione, con prove intense, cupe e ricche di profondità; nel corso della sua carriera ha inanellato una serie di ottime interpretazioni in film come Bronson, Warrior, Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Locke e Mad Max: Fury Road.