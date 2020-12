Tom Hanks spiega perché lui e Rita Wilson aspetteranno per fare il vaccino

Tom Hanks ha spiegato il motivo per cui lui e sua moglie Rita Wilson, risultati positivi nove mesi fa al Coronavirus, aspetteranno prima di ricevere il vaccino anti Covid.

Quando, nel mese di marzo, il mondo intero iniziava a fare i conti con il lockdown e con tutte le misure restrittive per tentare di limitare la diffusione del Coronavirus, diverse celebrità annunciavano di aver contratto il Covid-19, condividendo sui social messaggi volti a sensibilizzare le persone sull'importanza delle mascherine e di tutte le precauzioni da seguire per bloccare il contagio. Tra i primissimi che hanno reso nota la propria positività ricordiamo Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson che trascorsero la quarantena in Australia, dove l'attore era impegnato per le riprese del biopic su Elvis Presley. Oggi, a distanza di mesi da allora, le cose sono cambiate e l'inizio della distribuzione del vaccino anti Covid lascia intravedere una luce in fondo al tunnel. Come loro stessi hanno fatto sapere, però, Tom Hanks e Rita Wilson non vedono l'ora di ricevere il vaccino ma aspetteranno il loro turno per farlo.

Intervenuto questa settimana al The Today Show, la star di Forrest Gump ha dichiarato alla conduttrice Savannah Guthrie: "Avremo il vaccino molto tempo dopo rispetto a tutti coloro che ne hanno veramente bisogno". Riportando alla mente il periodo di tempo in cui è risultato positivo al Covid, Hanks ha detto che sono stati "10 giorni difficili", spiegando inoltre che lui e Wilson hanno seguito le precauzioni, rispettando il lockdown e indossando sempre le mascherine. "Non solo per non prenderlo, ma per non trasmetterlo a qualcuno nel caso in cui tu sia uno di quei portatori asintomatici". Alla domanda se avrebbe ricevuto il vaccino pubblicamente, Hanks ha risposto senza esitazione: "Sì, certo". Ricordiamo infatti che in questi giorni sono stati diversi i politici e gli operatori sanitari che hanno già ricevuto il vaccino in diretta TV, tra cui il dottor Anthony Fauci e il presidente americano eletto Joe Biden.

Dal punto di vista cinematografico, presto vedremo Tom Hanks protagonista del film News of the World, un western diretto da Paul Greengrass e basato su un romanzo del 2016 di Paulette Jiles. Si tratta di un film che segue il capitano Jefferson Kyle Kidd, interpretato da Hanks, mentre viaggia attraverso la frontiera per riportare una giovane ragazza di 10 anni di nome Johanna, interpretata da Helena Zengel, alla sua famiglia biologica. Notizie dal mondo (questo il titolo italiano) arriverà nelle sale statunitensi il 25 dicembre, mentre in Italia sarà aggiunto nel catalogo Netflix a partire dai primi giorni di gennaio.